Caen. Retour à l'école pour tous mardi, de la petite section au CM2

"Notre volonté est de permettre à tous de reprendre le chemin de l'école." A quelques jours du déconfinement, Joël Bruneau, maire LR de Caen, a précisé le jeudi 7 mai les modalités du retour en classe dans sa ville.

La rentrée s'effectuera le mardi 12 mai pour l'ensemble des niveaux, de la petite section de maternelle au CM2. "Que des enfants puissent manquer l'école entre le 13 mars et la rentrée de septembre me paraît inimaginable, sauf à considérer que l'on aurait une génération sacrifiée par la pandémie", estime Joël Bruneau, qui se défend pour autant de "jouer les donneurs de leçon".

Si l'accueil est possible à cette échelle, c'est que "la majorité de nos écoles ont été construites dans les années 60 ou 70, quand la population était plus jeune et plus nombreuse qu'aujourd'hui". Des locaux qui permettront donc de mettre en application le maximum de 10 (en maternelle) ou 15 (en primaire) élèves par classe, préconisé par le ministère de l'Education nationale.

Deux tiers des élèves avec leur enseignant habituel

Sur les 6 600 écoliers caennais, 2 300 élèves devraient retrouver les bancs de l'école la semaine prochaine. La Ville estime que les deux tiers devraient rester avec leur enseignant habituel toute la journée, le seuil maximal d'enfants par classe n'étant pas atteint. Dans le cas contraire, ce sera classe le matin et activités scolaires, culturelles ou civiques l'après-midi, inversement le lendemain. Éducateurs sportifs et médiateurs culturels de la Ville sont mobilisés.

Les cantines serviront des repas froids fournis par la Ville. Pour permettre de respecter la distanciation sociale, les différents services seront étalés sur trois heures.

