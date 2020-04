[Témoignage]. Clara, infirmière à Caen, renfort en Ile-de-France : "J'ai juste fait mon travail"

Infirmière depuis six ans à l'hôpital Saint-Martin de Caen, Clara Savary n'a pas hésité à se porter volontaire pour venir soigner les patients atteints du Covid-19 en Ile-de-France. "Quand on entendait dire en Normandie que nos collègues d'autres régions étaient en difficulté, je me sentais un peu inutile, ici", raconte la soignante de 29 ans. Début avril, elle fait partie des premiers personnels de son établissement à prendre la direction d'un autre hôpital privé du groupe Ramsay Santé, au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis.

"Les patients toussent à s'en faire mal"

"Nous avons été très bien accueillis, ils étaient vraiment contents de nous voir arriver, car ils sont très fatigués", poursuit l'infirmière. Sur place, pas de service de réanimation, mais 55 lits de médecine, presque occupés en permanence. Clara Savary ne s'attendait pas à une telle virulence de la maladie. "Il faut vraiment y être pour se rendre compte. Les patients cherchent leur respiration, toussent à s'en faire mal dans la poitrine, il dorment beaucoup, sont très fatigués", énumère l'infirmière, qui s'est parfois sentie démunie face au coronavirus. "A part faire baisser la température et augmenter l'oxygène, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est difficile de ne pas pouvoir faire plus."

La typologie des patients surprend aussi la Caennaise. Bien sûr il y a des personnes en surpoids, qui font de la tension, du diabète. "Mais il y a aussi beaucoup de patients jeunes, entre 30 et 50 ans, ce n'est pas rare, malheureusement."

"A 20 h, je n'ose pas sortir sur mon balcon"

Comme Clara Savary, huit autres soignants de l'hôpital Saint-Martin se sont rendus en Ile-de-France, deux y sont d'ailleurs encore. L'infirmière a reçu de nombreux messages de proches et de connaissances pour la féliciter. Mais celle qui se destine à l'humanitaire fait preuve de modestie, y compris à 20 heures, chaque soir. "Les applaudissements font chaud au cœur, mais... C'est bizarre, je me sens un peu gênée. Je n'ose pas sortir sur mon balcon. Pour moi, c'est logique, mon métier c'est de soigner. J'ai juste fait mon travail."