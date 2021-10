Tout sur l'iPhone 5 d'Apple

L'iphone 5 succède donc à l'iPhone 4S, lancé il y a déjà presque un an, en octobre 2011. Il se distingue par un format d'écran plus grand, une taille plus fine et un processeur plus puissant.

Ce nouvel iPhone fait 7,6mm d'épaisseur seulement pour 112g (soit 20% plus léger que le 4S). Il dispose d'un écran Retina de 4 pouces au format 16/9 pour une définition de 1136x640. A l'écran, cela représente désormais 5 rangées d'applications. Celles-ci devront d'ailleurs rapidement être mises à jour pour s'adapter au nouveau format d'image.

Pas de NFC sur l'iPhone 5

L'iPhone 5 intègre un nouveau processeur, baptisé A6, deux fois plus rapide que le précédent. Son capteur photo de 8 mégapixels (définition de 3264 x 2448 pixels) gère automatiquement l'évolution de la lumière. Un mode panorama permet en outre d'obtenir des images de 28 mégapixels. Le smartphone offre la possibilité de détecter les visages et de prendre des photos durant une prise de vue vidéo.

Côté vidéo, les séquences peuvent être enregistrées en Full HD 1080p. L'iPhone 5 dispose également d'une caméra en façade et de trois micros, dont un équipé d'un réducteur de bruit.

Contrairement à la plupart de ses concurrents, Apple n'a pas intégré de puce NFC (technologie de paiement et d'échange de données sans contact) à son nouveau téléphone.

Compatible 4G, sous réserve...

L'iPhone 5 est compatible HSDPA+ (le 3G à très haut débit) et LTE (l'équivalent de la 4G). Il est cependant trop tôt pour savoir s'il sera compatible avec la 4G française et son propre standard d'ondes.

L'iPhone dispose enfin d'un nouveau connecteur, baptisé "Lightning" et 80% plus petit que l'historique (qui datait de 2003). Les principaux constructeurs de docks vont commencer à intégrer un adaptateur à leurs produits.

Apple annonce enfin un autonomie accrue, de 8h en 3G, 10h de surf en WiFi ou encore jusqu'à 40h en écoute de musique.

De nouvelles fonctionnalités sous iOS 6

L'iPhone 5 fonctionnera sous iOS 6, le tout nouveau système d'exploitation d'Apple dont la mise à disposition est prévue pour le mercredi 19 septembre. Celui-ci intégrera deux nouveautés majeures : une nouvelle application de cartographie et de navigation en 3D avec système de guidage vocal développé notamment avec TomTom, et un gestionnaire de cartes de fidélité, baptisé Passbook.

Apple promet au total plus de 200 nouvelles options sur iOS 6. Siri promet d'être plus évolué, capable de donner les résultats sportifs en temps réel dans la démonstration d'Apple ou même de mettre à jour ses statuts Facebook. Enfin, FaceTime devient utilisable en 3G. Quant à Twitter et Facebook, ils seront pleinement intégrés au système d'exploitation.

L'iPhone 5 en précommande dès le 14 septembre

Au final, l'iPhone 5 ne présente aucune caractéristiques innovante face à la concurrence haut de gamme de Samsung (Galaxy S3) ou même de Nokia (Lumia 920).

L'iPhone 5 sera disponible en noir ou blanc à partir du 21 septembre, y compris en France. Les précommandes devraient être ouvertes dès le vendredi 14. Ce smartphone accueillera des nouvelles cartes nano-SIM, plus petites que celles actuellement disponibles pour l'iPhone 4S et ses prédécesseurs.