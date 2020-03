Argentan. Des promesses de commandes, mais toujours pas de masques

[Témoignage] Séverine Anéas est aide-soignante à domicile à Argentan. Malgré les promesses, c'est toujours la pénurie de masques dans son secteur.

Alors qu'Emmanuel Macron était ce mardi 31 mars en visite dans une usine de fabrication de masques près d'Angers, rien ne change vraiment sur le terrain : c'est la pénurie. D'où ce coup de gueule d'une aide-soignante à domicile sur le secteur d'Argentan : "Mais où allons-nous ?", interroge Séverine Anéas, qui explique : "Je suis aide-soignante à domicile et nous venons d'apprendre que nous ne sommes plus prioritaires pour les masques ! Nous marchons sur la tête. Je m'occupe de personnes âgées qui, pour la plupart ont des pathologies lourdes, comme des cancers, sont sous trachéotomie, ou malades de Charcot et on me refuse des masques et des gants sous prétexte que je fais du domicile. Je fais partie du corps médical, alors pourquoi nous, nous n'avons pas le droit aux masques ?" Malgré les annonces de commandes très importantes, ce type de témoignage sur la pénurie remonte toujours, interminablement, de partout sur le terrain…