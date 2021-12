Municipales. "Sociologiquement, Rouen est à gauche", souligne Pierre Albertini

La surprise attendue n'a pas eu lieu à Rouen. Compte tenu de la faible mobilisation dans les urnes, le résultat du premier tour n'a pas donné lieu à une arrivée en tête de l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy. "C'est une petite déception pour les Verts qui pensaient que l'effet post-Lubrizol allait leur bénéficier, explique Pierre Albertini, politologue et ancien maire de Rouen. Mais j'avais montré avant le scrutin que cet incendie avait 'profité' à tout le monde." De même concernant le résultat de La République en marche, ce qui fait dire à Pierre Albertini "qu'on ne s'improvise pas parti politique avec une implantation locale, tout cela suppose des réseaux".

Multiplicité des listes

L'ancien maire de Rouen (2001 à 2008) rappelle que "sociologiquement, Rouen est à gauche, c'est tout à fait évident et malheureusement, je resterai assez longtemps le dernier maire centriste". Il souligne également la "multiplicité des listes" et l'impossibilité d'avoir trouvé une union de la droite et du centre avant ce premier tour qui entraîne un faible score partagé entre Jean-Louis Louvel, Jean-François Bures et Marine Caron.

