Caen. Mort de Nabil : trois personnes interpellées et mises en examen

Les faits remontent au 24 janvier 2020. Le jeune Nabil, âgé de 18 ans, avait été victime d'un tir par arme à feu à bout portant, dans le quartier de la Pierre-Heuzé à Caen. Après plus d'un mois et demi d'investigation, trois personnes ont été interpellées par la police. Selon une source proche de la famille du jeune homme, un homme a été arrêté mercredi dernier à la gare de Lyon à Paris. Le second l'a été le lendemain, jeudi 5 février, sur l'A 88 à hauteur du Mans. Les deux hommes, a priori originaires du Calvaire-Saint-Pierre, sont mis en examen pour assassinat. L'oncle du second a lui aussi été arrêté par les policiers. Il est mis en examen pour recel de malfaiteurs. L'enquête se poursuit pour connaître les circonstances précises du drame.