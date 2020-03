Restaurant. À la bonne franquette Au Quai des brumes

"Au Quai des brumes, nous vous servons dans la bonne humeur (et dans l'humour)". L'ardoise accrochée sous le bar en entrant attire mon attention. Tout comme les hublots situés au fond du restaurant, les babioles qui traînent ici et là, ainsi que l'accueil chaleureux de chacun des serveurs. Avec mon amie, nous nous installons à une table à l'ancienne, un peu où nous voulons.

Un lieu cosmopolite

Derrière elle, des retraités, encore derrière, des chefs d'entreprise et à côté, un homme seul tenant son journal à la main. L'ambiance de bistro règne. "C'est très cosmopolite ici. Des juges, des artistes, des ouvriers du coin ou encore des cadres qui viennent en Porsche viennent manger ici", sourit Clarisse Royackkers, la gérante. Là-bas, les produits sont frais. La carte est renouvelée en permanence. Trois entrées, trois plats et trois desserts sont proposés et changent chaque semaine, auxquels s'ajoute un plat du jour. La spécialité de la maison, elle, ne change jamais. Il s'agit d'une entrecôte française de 300 g accompagnée de ses frites maison. "C'est notre marque de fabrique. On est les seuls à Caen à le faire à ce tarif." Une bonne pièce du boucher qui coûte 17,50 €. J'ai envie de poisson ce midi. J'opte alors pour le filet de merlu et sa sauce sur du riz et quelques carottes cuites à la perfection. La paupiette de veau ou la pintade aux choux me donnaient aussi envie. On ne fait pas attention au détail dans ce bistro. On vit le moment présent et on savoure. "On travaille à l'ancienne ici. Ça correspond au cadre du resto", poursuit la patronne. Elle avait d'ailleurs pris le pari en 2013, lorsqu'elle est venue remplacer le café Au bon coin. Resté dans son jus pendant 40 ans, il a fallu redonner un petit coup de neuf, tout en conservant l'esprit industriel. Tout est pensé pour créer un esprit convivial et familial. "Je connais 80 % des gens qui viennent manger ici. On se tutoie." Le soir, le resto-bistro peut être réservé pour des anniversaires, des soirées, des pots de départ comme celui… de Carole Etienne, la procureure de la République, qui quitte Caen pour Lille. Une habituée, paraît-il !