Normandie. La Manche en force au Salon de l'agriculture

La Manche sera de nouveau fortement présente sur le Salon de l'agriculture à Paris du samedi 22 février au dimanche 1er mars. Le Département emmène sous une même bannière ses agriculteurs, depuis déjà 9 ans, sous le pavillon Normandie.

Avec plus de 600 000 visiteurs l'année passée, le département qui s'honore d'être le premier département français en termes de production sur les navets, poireaux, choux, est aussi 1er sur le cheptel français et 1er port coquiller de France avec Granville. La Manche, entre terre et mer, a donc tous les atouts pour valoriser ses producteurs. Alors qu'aujourd'hui le monde agricole est souvent montré du doigt, ce salon est une opportunité pour rapprocher consommateurs et agriculteurs

Marc Lefèvre, président du Conseil départemental de la Manche :

Le Salon de l'agriculture est aussi une vitrine de la qualité alimentaire manchoise qu'il faut mettre en avant, alors que les consommateurs sont de plus en plus exigeants.

Cette année, la Manche a souhaité mettre en avant la filière légumière : en effet, les légumiers manchois sont aussi très en avance sur des méthodes respectueuses de culture, il convient donc de valoriser cette filière, en allant directement au contact des consommateurs.

Bernard Guillard est producteur de légumes et président de l'AOP Jardins de Normandie.

Des légumes seront ainsi distribués le dimanche et le mercredi avec ce slogan "Manche tes légumes". Huit tonnes seront ainsi offertes aux visiteurs. La filière légumière, c'est aujourd'hui dans la Manche, 400 exploitations et 3 000 salariés !