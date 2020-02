Bolbec. Municipales. Christophe Doré présente son programme 

"Nous sommes la seule liste indépendante des partis politiques." Christophe Doré, tête de liste pour "Bolbec Ensemble Continuons" dans le cadre des municipales de mars 2020, se dit "sans étiquette".

Cet artisan coiffeur peut compter sur le soutien de Dominique Métot, maire de la commune de Bolbec depuis 2008, qui va donc laisser sa place après deux mandats. Régulièrement touchés par les inondations, les habitants de cette commune sont préoccupés par ce phénomène. "La démarche est engagée avec Caux Seine Agglo", répond Christophe Doré. "Cinq millions d'euros vont être investis prochainement".

Au sujet de l'économie, le candidat à la mairie, qui a un salon de coiffure avec son épouse en centre-ville, affirme : "Le commerce repart à Bolbec. C'est très positif depuis une bonne année, après une période difficile."

Christophe Doré détaille la suite de son programme. "Nous avons aussi des projets très importants sur la culture, l'environnement… Beaucoup d'actions vont continuer, si on remporte l'élection, sur le plan de la sécurité notamment, avec un déploiement de caméras de vidéosurveillance de manière raisonnée. On veut aussi faire un parc arboré autour de la mairie. Il faut surtout garder une gestion saine et rigoureuse de la Ville."

