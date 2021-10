Carolles. Ayo et Paul Personne aux Grandes marées

L'une, Ayo, se produira le 26 juillet, sur la scène Tamaris de Carolles, en marge du festival Grandes marées. Ce sera l'occasion de présenter Royal, son nouvel album sorti au tout début de cette année 2020. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule date d'Ayo en Normandie cet été, puisque l'interprète de Down on knees se produira également sur la scène du festival Acheo Jazz à Blainville Crevron, près de Rouen, fin juin.

L'autre, Paul Personne, sera au rendez-vous deux jours plus tard, le 28 juillet, sur la même scène pour la nuit du blues. Un thème qui sied parfaitement au guitariste fort de ses 50 ans de carrière. Comme pour Ayo, le passage dans la baie du Mont Saint-Michel sera précédé d'un autre passage en Normandie, en mars, pour le printemps de la chanson à Alençon, dans l'Orne.

Une belle affiche déjà

Les deux rejoignent en tout cas une programmation déjà bien fournie avec Véronique Sanson, Deluxe, Jamie Cullum et Kool and the Gang… D'autres artistes devraient rejoindre cette programmation dans les prochaines semaines.

Le festival Grandes marées (ex-Jazz en baie) se déroulera du mercredi 22 juillet au dimanche 2 août dans la baie du Mont Saint-Michel.