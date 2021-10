Rouen. Contre la réforme, les avocats dansent devant le palais de justice

En grève des audiences depuis plusieurs semaines, les avocats de Rouen cherchent de nouveaux moyens de faire entendre leur opposition à la réforme des retraites. Le mercredi 22 janvier, ils étaient une petite cinquantaine réunis devant le palais de justice pour un flashmob.

Gagner en visibilité

Sur un air connu du groupe Trois cafés gourmands, ils ont revêtu leurs robes noires et se sont déhanchés pendant plusieurs minutes, attirant l'attention des passants. "On voulait faire quelque chose de plus agréable et visible, en effet", admet Anaïs Picard-Tekin, avocate au barreau et coordinatrice de ce rassemblement.

Devant le palais de justice de #Rouen, les avocats en grève essayent un nouveau mode d'expression contre la réforme des retraites : la danse et la chanson. Ils se disent prêts à continuer le mouvement aussi longtemps que nécessaire. pic.twitter.com/Bd8QUiIoYC — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) January 22, 2020

Dans les prochains jours, les avocats prévoient de poursuivre ce type d'actions et de se joindre aux cortèges de manifestants.