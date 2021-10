Musique du monde. Chanchan : une expérience musicale immersive à l'Almendra !

Claire Ledan et Caroline Garay conjuguent leur talent de clown et de musicienne pour composer ce spectacle original, véritable invitation à un voyage onirique. Elles nous le présentent pour la première fois à l'Almendra à Rouen le vendredi 24 janvier à 20h. "Caro était sur navette spatiale Beetlejuice et a pris Claire en stop sur Saturne", s'amuse à raconter Claire pour décrire la rencontre de ces deux complices qui évoluent tout au long du concert dans la pénombre, revêtues de costumes aux motifs fluorescents. Pour Chanchan, la mise en scène particulièrement soignée joue un rôle majeur en conviant les spectateurs au rêve. Elles empruntent d'ailleurs le nom de leur groupe à la région de la liberté au Pérou ou "chanchan" signifie peuple de la lune, un titre significatif. Inspirées par les musiques du monde mais aussi passionnées d'astrophysique, elles posent, avec beaucoup d'humour, des questions existentielles. Ces deux grandes voyageuses reviennent tout juste de Chine où elles ont pu interpréter ce spectacle insolite ! (6 à 10€. Résa sur theatrealmendra76@gmail.com)