"Mi-figue mi-raisin" pour la réserve caennaise

Sous une chaleur étouffante, les Caennais sont allés puiser dans leurs réserves pour égaliser par Maxime Roynel à l’entame du dernier quart d’heure de jeu. "Personne n’a lâché, souligne avec satisfaction Philippe Tranchant. Cependant, on n’a pas réussi à renouveler la performance qu’on avait faite contre Saumur. On a manqué de mobilité et on est tombé sur un adversaire bien organisé."

Une fois encore, Caen disposait pourtant d’un effectif extrêmement alléchant. Neuf professionnels, de Thomas Bosmel au but à Kandia Traoré en attaque, étaient titulaires. Néanmoins, la solution est venue des trois jeunes joueurs sortis du banc, dont le buteur. Pour l’anecdote, et avant de recevoir Le Havre samedi 25 août, Malherbe est leader de CFA.