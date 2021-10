Rouen. Démarquez vous avec La Marque

Cette boutique de maroquinerie, installée non loin de la cathédrale, propose sacs féminins, ceintures et pochettes masculines en cuir stylées, écharpes séduisantes à des prix très abordables. Tous ces produits déclinent le fameux "chic italien" pour lequel la détaillante et responsable assure ressentir un coup de foudre permanent. Il est vrai que la variété des modèles de sacs rend compte de cette créativité même si la ligne classique prédomine. Rehausser sa tenue par une touche exotique reste possible avec l'achat de bijoux sri-lankais et bangladais.