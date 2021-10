Cherbourg-en-Cotentin. Municipales. Le Parti radical de gauche rejoint la liste de Benoît Arrivé

Le Parti radical de gauche (PRG – Centre Gauche) a annoncé ce vendredi 10 janvier rejoindre Benoît Arrivé, le maire sortant (PS) de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) et candidat à la mairie avec sa liste Passion commune. "Dans cette campagne, Benoît Arrivé est le seul qui puisse rassembler largement et porter Cherbourg-en-Cotentin. C'est pourquoi nous le soutenons", a déclaré le président du PRG, Guillaume Lacroix. Les élections auront lieu les dimanches 15 et 22 mars.