Colombelles. Désamorçage de deux bombes de la Seconde Guerre mondiale

Deux bombes, l'une d'aviation anglaise et l'autre d'aviation américaine de la Seconde Guerre mondiale, seront désamorcées le dimanche 19 janvier à Colombelles. Ce désamorçage devait se dérouler le 24 novembre dernier, avant d'être reporté pour des raisons techniques.

Dans un rayon de 400 mètres autour des bombes, la zone sera bouclée. Ce périmètre de sécurité concerne une partie de Colombelles et de Giberville. Les personnes qui habitent ou travaillent dans ce périmètre devront avoir évacué à 8 heures au plus tard et aucun piéton ou véhicule ne sera autorisé à pénétrer dans la zone à partir de cette heure. Les forces de l'ordre procéderont au bouclage complet de la zone et s'assureront de son évacuation totale. Le périmètre devrait être levé à 17 heures au plus tard.

Des déviations de circulation seront mises en place par la direction des routes du Conseil départemental et par les services techniques des deux communes. Chaque commune ouvrira un site pour accueillir les habitants évacués.