Manche. Saint-Vaast rejoint le label Terre de Jeux 2024, Cherbourg candidate

Saint-Vaast-La-Hougue participera aux festivités des Jeux Olympiques 2024. Le "Village préféré des Français" a annoncé ce mardi 7 janvier que sa candidature au label "Terre de Jeux 2024" avait été acceptée.

La veille, c'est la ville de Cherbourg-en-Cotentin qui a annoncé sa candidature au label tant convoité, afin de faire partie de l'événement sportif qui sera organisé à Paris. Si sa demande est acceptée, la ville pourra être un centre de préparation aux Jeux et accueillir les délégations nationales et internationales, notamment australiennes, avec qui elle possède un lien fort. Des actions "pour faire rayonner le sport et ses valeurs au sein de la ville, en impliquant un maximum d'habitants et d'associations sportives" devraient être développées, selon Franck Tison, adjoint délégué aux sports à Cherbourg-Octeville. Trois sites ont été sélectionnés par la Ville dans le but d'être centre de préparation des Jeux : le complexe Chantereyne pour le handball et le basket, le stade Postaire pour l'athlétisme et le football et la salle de gymnastique Marcel Arnaud.