Carentan-les-Marais. Championnat départemental de cross de la Manche

Les fans manchois de course à pied licenciés ont rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Carentan-les-Marais. Les meilleurs licenciés de chaque club vont se confronter sur les différents parcours balisés sur l'hippodrome.

Écoutez Mickael Montigny, président du CS Carentan Athlétisme, nous présenter la compétition:

Les compétitions commencent à partir de 12 heures. Entrée libre et gratuite pour le public. Restauration sur place.

12 h 00 : Benjamines filles 2 580 m

12 h 20 : Benjamins et Minimes Filles 3 140 m

12 h 45 : Poussins – Poussines 1 220 m

13 h 00 : Kid's Cross Eveil Athlétique 500 m + 1 lancer. Equipe mixte de 3

13 h 30 : Minimes garçons et Cadettes 3 140 m

14 h 00 : Cadets et Juniors Femmes 3 750 m

14 h 30 : Cross Long Femmes 7 080 m + Juniors Hommes 5 110 m

15 h 30 : Cross Long Hommes 9 050 m

Les inscriptions sont possibles via les clubs jusqu'au jeudi 9 janvier, à 20 heures. Plus d'infos sur carentan.athle.com et Facebook.