Normandie. Légion d'honneur : des locaux promus

Deux présidents de départements sont promus chevaliers dans l'Ordre de la Légion d'honneur au cœur de cette promotion du nouvel an. Pascal Lehongre, président du conseil départemental de l'Eure, depuis le départ au gouvernement de Sébastien Lecornu, et Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche. Parmi les élus, notez également la promotion de Françoise Compagnon, maire de Bois-Arnault dans l'Eure et de l'ancien député eurois, François Loncle.

Elles représentent l'État dans leur département : l'actuelle préfète de l'Orne, Françoise Castelnot, est promue au grade d'officier de la Légion d'honneur, alors que la sous-préfète des Andelys dans l'Eure, Virginie Sené-Rouquier, est faite chevalier.

Des personnalités diverses

Enfin, eux, sont issus de ce que l'on appelle la société civile, ils sont médecins, entrepreneurs ou directeur d'école. Ainsi le radiologue ornais Pierre Petitbon, président de l'association départementale des médaillés de la Légion d'honneur de l'Orne, déjà chevalier, est promu officier. Quant à Laurence Meunier, la présidente d'Hippolia (pôle de compétitivité de la filière équine), et Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business School à Rouen, elles sont toutes deux promues chevaliers.