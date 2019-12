Cherbourg-en-Cotentin. Avec leurs galettes, ils viennent en aide aux sauveteurs en mer

Pourquoi ne pas démarrer 2020 en faisant une bonne action ? C'est ce qu'a décidé de faire le boulanger Emmanuel Lelaidier, qui va pour la première fois verser une partie des recettes de ses galettes des rois au profit des sauveteurs en mer d'Urville-Nacqueville. Le père Emmanuel et son fils Morgan Lelaidier sont les co-gérants de la boulangerie L'atelier du Boulanger, installée depuis mars 2019 dans la galerie commerciale du magasin Auchan, situé à La Glacerie (Manche). Depuis cinq ans, le boulanger collabore avec l'entreprise Panessiel, qui fabrique et peint à la main des fèves dans le sud de la France. Aujourd'hui, le Valognais a voulu passer à l'action. "On pratique un peu les sports nautiques, donc le choix s'est porté naturellement sur cette association. Nous verrons les années futures si nous reproduisons l'opération pour d'autres associations", a expliqué le boulanger.

50 centimes par galette pour la SNSM

Pour ce faire, la SNSM a envoyé des clichés de ses opérations, qui ont été imprimés sur huit fèves différentes en porcelaine, et qui seront soigneusement cachées dans les galettes de l'Atelier du Boulanger. "Nous allons réaliser des galettes à la frangipane qui représentent la vente la plus importante, mais aussi aux pommes, poire-chocolat, briochées, et pour sortir de l'ordinaire, une pistache fruits rouges !" Le but est de varier les plaisirs. "On sait que les gens mangent deux à trois galettes par saison", poursuit le boulanger de 47 ans. 50 centimes par galette seront reversés à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Pour le moment, entre 1 000 et 1 200 galettes devraient sortir du four. "La galette reste un moment festif et convivial pour les familles", conclut-il avec le sourire. Elles seront mises en vente dès le jeudi 2 janvier.

L'Atelier du Boulanger, centre commercial Cotentin, du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h 30.