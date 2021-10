Grave accident de la route dans le Perche ornais au petit matin dimanche

Nouvel accident grave de la circualtion au petit matin, ce dimanche dans le Perche ornais à Mâle, lieu-dit "La Tessonnière". Un voiture fait une sortie de route. 2 jeunes hommes âgés de 20 ans et un adolescent âgé de 17 ans sont blessés. Un a été héliporté dans un état grave au centre hospitalier de Dreux, un second transporté dans un premier temps au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, puis a été évacué vers le centre hospitalier de Chartres. la 3e victime, blessée plus légèrement a été transportée vers le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou.

le conducteur, a perdu le contrôle de sa voiture. Les jeunes revenaient d'une soirée passée en discothèque sur la commune. Des analyses toxicologiques sont en cours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce accident. Il aura nécessité l'intervention de 18 sapeurs-pompiers des centres de secours du Theil-sur-Huisne, de Céton et de Nogent-le-Rotrou ainsi que l''hélicoptère du Samu.

C'est le 3e accident grave depuis le début de ce week-end sur les routes ornaises.