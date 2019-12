Le Havre. Football (Ligue 2) : Le HAC est bel et bien de retour

Le match

Et de trois ! Après Guingamp et Rodez, le HAC s'est offert face au Mans un troisième succès de rang au terme d'un match plutôt plaisant. La première mi-temps est riche en occasions. Face à la plus faible défense du championnat, Kadewere se met rapidement en évidence. Après une percée de Dzabana, l'international zimbabwéen voit sa tentative contrée in extremis (6e). L'efficacité est, en revanche, au rendez-vous sur l'occasion suivante. Servi par Kadewere, Dzabana enroule parfaitement sa frappe, qui termine dans la direction de la lucarne (1-0, 17e). Les Manceaux s'enhardissent par la suite. Gorgelin doit sortir le grand jeu pour détourner une tête de Lemonnier. Le ballon revient dans les pieds de Hafidi, dont le tir est prolongé au fond des filets par Musavu-King. Hors-jeu ! Rappelé à l'ordre, le HAC repart de plus belle. Patron concède un penalty pour une faute sur Ben Mohamed, mais le gardien manceau se rachète aussitôt en détournant la frappe de Kadewere (45e). Patron s'illustre de nouveau dans les secondes suivantes sur une tête de Mayembo.

Thiaré entre et marque

Au retour des vestiaires, Le Mans affiche une volonté manifeste d'aller de l'avant. Il faut un sauvetage en catastrophe de Mayembo pour empêcher Maziz d'égaliser (57e). Dans la foulée, Ebimbe profite des espaces libérés pour percuter et conclure son rush d'une frappe repoussée par le poteau (58e). Déjà transis de froid, les spectateurs frissonnent encore un peu sur une volée de Fofona venue s'échouer au ras du poteau (72e). Thiaré se charge toutefois de réchauffer l'atmosphère. Une minute seulement après son entrée en jeu, le Sénégalais signe le but du break après un bel échange avec Kadewere, crédité de sa deuxième passe décisive de la soirée (2-0, 75e). Le HAC scelle ainsi son septième succès de la saison, le troisième au Stade Océane.

Au repos le week-end prochain, puisque déjà éliminés de la Coupe de France, les Ciel et Marine disputeront leur prochain match le vendredi 13 décembre à Clermont-Ferrand.

Les buts

17e : Le tir de Dina Ebimbe est contré. Le ballon revient dans les pieds de Kadewere, qui sert parfaitement Dzabana. La frappe enroulée du gauche de l'ancien Lyonnais se loge dans la lucarne.

HAC - Le Mans : 1-0

75e : Un superbe échange entre Kadewere et Thiaré permet à ce dernier, seul face à Patron, de doubler la mise.

HAC - Le Mans : 2-0

La fiche

Arbitre : M. Baert. Spectateurs : 6 054

Buts HAC : Dzabana (17e), Thiaré (75e)

Avertissements HAC : Y. Coulibaly (76e) ; Le Mans : Moussiti-Oko (15e), G. Fofana (20e)

HAC : Gorgelin – Y. Coulibaly (Bese, 85e), Mayembo, Ersoy, Meras – Basque, Gueye (cap), Dina Ebimbe, Ben Mohamed (Bonnet, 68e) – Dzabana (Thiaré, 74e), Kadewere. Ent : Paul Le Guen

LE MANS : Patron - Ebosse, Lemonnier (cap), Musavu King, Duponchelle - G. Fofana, Boé Kane (A. Kanté, 82e) – Manzala (S. Diarra, 68e), Hafidi, Maziz (Julienne, 89e) – Moussiti-Oko. Ent : Richard Déziré