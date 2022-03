Le Menhir, en plein coeur de Ouistreham

En bordure de la rue piétonne et commerçante de Ouistreham, le restaurant Le Menhir n’est qu’à quelques centaines de mètres du bord de mer. Sa terrasse ensoleillée offre la possibilité de bronzer et de déguster en même temps de bons petits plats. Lunettes de soleil vivement conseillées !





Une carte bien remplie

Le menu du jour propose du “Canard à l’Orange” et du “Filet de Julienne”, avec en entrée, des oeufs-mayonnaise. La météo influant notre choix, nous optons pour un des nombreux plats proposés à la carte : un Burger montagnard. Entre deux tranches de pain généreuses, nous découvrons un ensemble de fromage à raclette fondu, steak haché, rondelles de tomates et de pomme de terre, le tout accompagné de frites-maison déposées sur un lit de salade. L’ambiance est estivale. Servis, avec le sourire et des mots sympathiques, en seulement quelques minutes (juste assez pour profiter du soleil), nous savourons pleinement notre repas. À côté de nous, les fruits de mer et les spécialités traditionnelles semblent ravir les papilles affûtées des touristes.

À noter que l’établissement propose plusieurs formules, adaptées aux plus jeunes comme aux plus gourmands, qui varient de 10 € à 26 €.



Pratique. Le Menhir, 63-67 avenue de la Mer, www.restaurant-lemenhir.com Tél. 02 31 96 82 82. Ouvert tous les jours de 11h à 23h.