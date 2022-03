Saint-Lô Agglo. Participez au Projet alimentaire territorial

En tant que consommateurs, vous êtes invités à contribuer au Projet alimentaire territorial de Saint-Lô Agglo (Manche), qui vise à développer les circuits alimentaires de proximité avec deux objectifs : soutenir l'activité agricole locale et faciliter l'accès à une alimentation de proximité et de qualité pour le plus grand nombre. Une première phase s'est déroulée cet été 2019, via une enquête en ligne. Seconde phase ce jeudi 7 novembre 2019, avec un séminaire auquel sont invités citoyens, agriculteurs, commerçants ou entreprises. Il se déroulera de 13 h 30 à 17 h 30 salle Melpha à la Meauffe.