Handball (N1) : Caen ne se rassure toujours pas... 

Ce samedi 21 septembre 2019, le Caen HB se déplaçait en Ille-et-Vilaine pour y affronter le Cercle Rennes lors de la troisième journée de Nationale 1. Les Vikings qui restent sur deux défaites en deux matchs devaient impérativement l'emporter pour se rassurer et pour enfin lancer leur saison. Les Caennais qui affichent l'ambition de remonter en Proligue n'avaient donc pas le droit à l'erreur.

Le match

Ce qui fait défaut au Caen Handball depuis le début de saison, c'est de passer à côté des débuts de matchs et de devoir courir après le score. Les Vikings sont encore passés au travers de leur début de match à Cesson-Rennes "B" hier soir. L'écart se creuse trop rapidement dans cette partie et les Caennais se retrouvent menés de 6 buts (11-5, 21'). Méconnaissables par rapport à ce qu'ils ont pu proposer pendant les matchs de préparation, les Normands sont logiquement menés 15 à 10 à la mi-temps.

Le Caen HB s'enfonce dans la tourmente

On aurait pu espérer voir les Normands dans la réaction et revenir dans le match comme ils l'ont fait lors des deux premières journées. Au contraire de cela, ils vont montrer toutes leurs limites. Incapable de trouver des solutions offensivement et tombant face à un gardien du Cercle Rennes en pleine forme, ils ne trouveront pas les arguments pour gêner leurs adversaires (20-12, 45'). En marquant seulement deux petits buts en l'espace de 15 minutes, les Normands se sont compliqués la tâche. Pire encore, le Caen HB va finir par baisser les bras et abdiquer. Finalement, ils vont s'incliner sur le score de 29 à 18. Les Caennais sont avant dernier de Nationale 1.

Le prochain rendez vous

Pour le compte de la quatrième journée de Nationale 1, le Caen HB recevra Vernouillet, actuellement 2e et invaincu en championnat. Le match aura lieu le dimanche 29 septembre à 16h au Palais des Sports.

