Calvados : un nouveau patron à la tête de la gendarmerie

Bruno Louvet est le nouveau patron de la gendarmerie du Calvados. Sa prise de fonction a été officialisée mercredi 4 septembre 2019 à la gendarmerie de Caen pour remplacer le colonel Frédéric Aubanel, parti cet été pour la région centre.

Âgé de 51 ans, il sera également l'adjoint au commandement de Normandie. Il devra "gérer le budget pour les trois départements de la Manche, Orne et Calvados. La mobilité et le déroulement de la carrière du personnel sous-officier sont aussi à ma charge".

"Le contact est l'ADN du gendarme"

Né en région parisienne, Bruno Louvet a bénéficié d'un passé varié. "J'ai eu la chance d'alterne des postes en administration centrale et de commandement en unité opérationnelle". Passé par le Limousin, Rhône-Alpes, Occitanie (ex Midi-Pyrénées), Nouvelle Aquitaine (ex-Aquitaine), Hauts de France (ex Picardie), il sait où il met les pieds en arrivant ici. Il était déjà à Caen l'an dernier en qualité de second du groupement de gendarmerie du Calvados.

Bruno Louvet, au salut devant les équipes de la Gendarmerie. - Léa Quinio

"Cela me permet de démarrer mon commandement sous les meilleurs auspices sans perte de temps. Je me suis approprié les soucis du moment, les enjeux, les gros chantiers en cours", explique-t-il.

Attention particulière sur la délinquance

Les priorités de ses missions sont claires : assurer la sécurité du quotidien (contact proche avec la population), des violences quotidiennes ainsi que la sécurité des mobilités (routière et éco-système autour des moyens de déplacements). "Je dois connaître tout le personnel de gendarmerie sur le territoire. Je veux adresser une mention spéciale aux 500 réservistes qui se rendent disponibles dans le département. Si la région Normandie est un endroit où il fait bon vivre, les cas de délinquance sont nombreux". Écoutez-le :

