musique. CHU de Caen : les concerts reprennent !

Une fois par mois, le CHU de Caen (Calvados) accueille des concerts, à travers l'opération Hop' en scène. Mercredi 4 septembre 2019, c'est le groupe H91 qui se produit, un concert de reprises, en version acoustique. Dakota et Christophe Gautier, père et fils chanteront les standards des Beatles et des classiques des années 60 à 80. Rendez-vous à 19h30. Contrairement à ce qui est mentionné dans notre édition papier, le concert a lieu dans le hall de la tour de la Côte de Nacre. Gratuit. Renseignements au 02 31 06 46 35.