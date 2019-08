Football (Ligue 2) : A Lens, le HAC frappe un grand coup

Le match

Dans les intentions, l'envie et la combativité, le HAC attaquait la rencontre par le bon bout. Le duo Kadewere-Thiaré se démenait sur le front de l'attaque, obligeant parfois les défenseurs lensois à jouer des coudes. Et à distribuer des coups. Certes, les nombreux coups francs excentrés de Fontaine ne donnaient rien de concret, mais ils faisaient tout de même frissonner le fervent public de Bollaert.

En face, les Sang et Or éprouvaient les pires difficultés à mettre leur jeu en place. Leurs occasions étaient rares, et pas franchement tranchantes : tête trop enlevée de Sotoca (12e), frappe de Perez de peu à côté (36e), nouvelle tentative de Sotoca sans grand danger pour Gorgelin (39e). Ce même Sotoca se distinguait encore une fois dans le temps additionnel du premier acte. Mais Gorgelin se détendait parfaitement pour détourner le centre-tir de l'ancien Grenoblois, qu'Oswald Tanchot, l'ancien coach du HAC, convoitait en son temps. Pourtant séduisants, les Havrais avaient traversé la première période sans se créer la moindre occasion franche, malgré quelques velléités symbolisées par la frappe lointaine de W. Coulibaly (13e), et la demi-volée de Kadewere largement au-dessus (38e).

Kadewere, force six !

La pression artésienne s'intensifiait dès le retour des vestiaires. Seulement quarante-cinq secondes s'étaient écoulées en seconde période quand Gillet ouvrait le score d'une reprise du tibia peu orthodoxe (1-0, 46e). Le HAC passait un sale quart d'heure. Gorgelin devait repousser des deux poings la puissante frappe de Mendy (51e), puis Sotoca, à la réception d'un centre en retrait de Robail, expédiait son tir hors du cadre (62e). Entre-temps, Thiaré avait mal exploité un contre express amorcé par la paire Dina Ebimbe-Kadewere (66e). Mais l'ex-Avranchinais allait se racheter de la plus belle des manières.

Après s'être échappé dans le dos de la défense lensoise sur un service de Bonnet, il offrait sur un plateau le but de l'égalisation à Kadewere, crédité de son 5e but de la saison (1-1, 66e). Le sixième allait suivre dix minutes plus tard. L'international zimbabwéen s'offrait en effet le doublé d'une frappe du gauche à ras de terre, scellant ainsi le 2e succès du HAC cette saison, après celui à Troyes huit jours plus tôt. Après quatre journées, les hommes de Paul Le Guen s'invitent sur la 3e marche du podium, à deux points de Clermont et Lorient. Prochain rendez-vous vendredi 23 août 2019 face à Grenoble au Stade Océane. Vivement la suite !

Les buts

46e : Quarante-cinq secondes après le coup d'envoi de la seconde période, Gillet, servi par Sotoca, arme à l'entrée de la surface une frappe peu académique du tibia, dont la trajectoire surprend Gorgelin.

Lens - HAC : 1-0

66e : Lancé en profondeur par Bonnet, Thiaré file dans le dos de la défense lensoise avant d'offrir un " caviar " à Kadewere, qui termine le travail du plat du pied.

Lens - HAC : 1-1

79e : À l'entrée de la surface, Kadewere décoche une frappe légèrement écrasée mais d'une précision redoutable. Leca est battu sur sa gauche.

Lens - HAC : 1-2

84e : Le corner de Fontaine trouve au second poteau la tête de Bese, qui catapulte le ballon au fond des filets.

Lens - HAC : 1-3

La fiche

Arbitre : M. Palhies. Spectateurs : 29 702

Buts Lens : Gillet (46e) ; HAC : Kadewere (66e et 79e), Bese (84e)

Avertissements Lens : Tka (24e), Gillet (43e), Fortes (45e), Perez (75e) ; HAC : Dina Ebimbe (30e), Fontaine (60e)

LENS : Leca – A. Mendy , Tka (puis Z. Diallo, 32e), Fortes (cap), Michelin – Perez (Cahuzac, 83e), Gillet, Mauricio (Chouiar, 65e) - Sotoca, Banza, Robail. Ent : Philippe Montanier

HAC : Gorgelin – Bese, Mayembo, Camara, W. Coulibaly – Dina Ebimbe, Gueye, Fontaine, Bonnet (cap) (Youga, 81e) – Thiaré (Abdelli, 78e), Kadewere (Dzabana, 84e). Ent : Paul Le Guen

Réactions

Paul Le Guen (entraîneur du HAC) : "Pendant une heure, on s'est montré plutôt timide dans nos offensives. On essayait de contrôler mais sans avoir suffisamment d'esprit offensif. Progressivement, on a réussi à être de plus en plus percutant, à transformer les situations en occasions, puis les occasions en buts. Évidemment, j'ai un peu félicité les joueurs. J'ai envie de dire à notre public du Stade Océane de venir nombreux nous encourager. Ce groupe-là le mérite (...) On sait où on veut aller, mais la route est tellement longue. On n'est pas en situation de s'enflammer. Ce match a tourné en notre faveur, mais il faut aussi avoir la lucidité d'admettre qu'il y a eu deux ou trois éléments favorables. Je reste très tranquille. C'est presque inespéré d'être encore invaincu après quatre journées. On avait trois déplacements très difficiles, à Ajaccio, Troyes et Lens. Être à huit points aujourd'hui, c'est extrêmement satisfaisant."

Philippe Montanier (entraîneur de Lens) : "On a eu des pertes de balle incalculables dans des zones dangereuses où Le Havre en a profité pour attaquer rapidement. On a déjoué pendant vingt ou vingt-cinq minutes avec beaucoup d'erreurs techniques. On n'était pas dedans. J'ai l'impression qu'on a remis notre adversaire en selle. C'est une déception d'un point de vue comptable mais aussi au niveau de l'attitude. J'espère que ça va permettre à nous tous de recadrer les choses."

