Le Havrais emprisonné en Russie : un an requis contre Gurvan Le Gall

Alexandre Delavay, l'avocat en France de Gurvan Le Gall, parle d'une "affaire disproportionnée pour un problème administratif".

Le 21 mars 2019, ce quarantenaire originaire du Havre mais qui vit en Russie (Togliatti) pour y ouvrir une école de français, se fait arrêter par des policiers pour un contrôle d'identité. Son visa n'est pas en règle et il sera condamné devant le tribunal administratif à 40 euros. Mais la police l'accuse de corruption. Gurvan Le Gall a présenté 200 euros en liquide. Le Normand explique qu'il pensait qu'il s'agissait du montant de l'amende mais ce n'est pas la version des policiers. Le 22 mars, il est placé en prison et n'en sortira plus.

• Lire aussi : Havrais incarcéré en Russie : Gurvan Le Gall reste en prison



Procès plusieurs fois reporté

Son procès au pénal a traîné, reporté à plusieurs reprises. Il a finalement pu se tenir mardi 13 et mercredi 14 août 2019. Le policier qui aurait dressé le procès-verbal s'est enfin présenté devant le tribunal mardi. Il n'avait pas répondu aux cinq autres convocations. L'homme a depuis démissionné de la police et a déménagé à plus de 1 000 kilomètres de Togliatti. Son témoignage est flou (selon les avocats du Français), disant qu'il ne se souvient pas bien des faits.

Peu de doute qu'il soit condamné

Mercredi, le procureur a requis un an de prison à l'encontre de Gurvan Le Gall. Le verdict sera rendu lundi 19 août 2019. Alexandre Delavay se dit très inquiet pour son client, "la relaxe n'existe pas en Russie, moins de 1 % des cas". Il s'attend donc à une condamnation.

L'avocat qui dénonce toujours les conditions d'incarcération du Français. Depuis qu'il est emprisonné (22 mars 2019), Gurvan Le Gall n'a pas pu entrer en contact avec sa famille. Toutes les demandes de parloirs sont refusées (pas de téléphone, ni de courrier). Les demandes de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence ont également été rejetées.

A LIRE AUSSI.

Reprise du procès du Havrais Gurvan Le Gall en Russie

Un Havrais arrêté en Russie pour corruption

Visite russe au Havre : peu d'avancées pour Gurvan Le Gall