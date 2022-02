Owl city en featuring avec Carly Rae Jepsen sur "Good time"

C'est le 14 août que ce nouvel opus intitulé "The Midsummer Station" pointera dans les bacs, au moins de l'autre côté de l'Atlantique car les fans britanniques devront patienter jusqu'au 17 septembre. Il y a fort à parier que le public français soit logé à la même enseigne.

D'ici là, il faudra se consoler avec un nouveau single efficace et calibré pour devenir le tube de l'été : "Good Time". Le titre a été enregistré avec Carly Rae Jepsen, la jeune canadienne, protégée de Justin Bieber et n°1 des ventes avec son hit "Call Me Maybe".