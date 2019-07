Wimbledon: Halep prive Williams du record

Tendance Ouest a écrit :

Éclat(s) de rue : changement de lieu pour certains spectacles

Le festival des arts de la rue à Caen (Calvados) a débuté le jeudi 11 juillet 2019 et se poursuivra jusqu'au 31 août, avec des spectacles de danse, de théâtre et de cirque tous les jeudis et vendredis. Les trois spectacles programmés le jeudi 25 juillet changent de lieu. Ils se dérouleront finalement dans la cour de l'école primaire Authie Sud et non au site Jacquard, comme annoncé. Les horaires restent inchangés.

