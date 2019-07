Hong Kong: la police reprend le contrôle du parlement aux manifestants

Tendance Ouest a écrit :

Incendie en cours à la cidrerie de Condé-sur-Vire (Manche)

Un incendie s'est déclaré en cette fin d'après midi du lundi 1er juillet 2019, dans une cidrerie, à Condé sur Vire, près de Saint-Lô (Manche). Un épais panache de fumées noires est visible, les sapeurs-pompiers sont sur place et la grande échelle a été déployée. On ne connaît pas encore les causes du sinistre ni l'étendue des dégâts.

18h14