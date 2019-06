Votre horoscope signe par signe du dimanche 30 juin

BÉLIER

Quelques concessions sur l'emploi du temps prévu aujourd'hui. Il faudra voir quelques priorités de dernière minute probablement liée à la famille en général.

TAUREAUX

Un petit caillou dans la chaussure qui vous empêche de marcher droit… petite contrariété qui arrive au plus mauvais moment. Jamais le temps de souffler.

GÉMEAUX

Journée assez faste aujourd'hui. Les rapports humains sont favorisés. Vous êtes un peu le phénix des astres. Vous allez vous requinquer plus aucun sentiment de tristesse.

CANCER

Prudence si vous vous adonnez à quelques sports violents, fatigants et corrosifs. Vous n'êtes pas fait pour supporter le toujours plus vite, plus lourd et plus fort.

LION

Journée de farniente. Vous laissez porter auprès de gens qui vous aiment tout simplement. Pourquoi pas une journée sans portable, sans attache électronique.

VIERGE

Votre plus beau souvenir ce n'est pas l'Himalaya ou les gondoles à Venise mais cette impression d'une période dorée avec hélas trop de gens disparus auxquels vous rendez hommage.

BALANCE

Deux travers se conjuguent. Cette nécessité d'avancer le plus vite possible et cette inclination à conjuguer une forme de tradition. Équation assez intéressante.

SCORPION

Faut-il sortir de l'état de nervosité dans lequel vous êtes ? oui bien sûr mais en en cherchant la véritable cause. Êtes-vous prêt à affronter la véritable origine du mal ?

SAGITTAIRE

Journée de rassemblement, de camaraderie. Le sport est favorisé et qu'importent les éléments, il fait toujours beau temps sur vos amitiés et vos amours. Tout va bien.

CAPRICORNE

Vous mettrez le paquet sur le bricolage ou le jardinage. Tout ce qui nécessite de la force tout en se vidant l'esprit. Vous avez besoin de vous changer les idées.

VERSEAU

Ne vous engagez en rien aujourd'hui. Prenez le temps de vivre tout simplement avec une forme d'introspection. Journée de ressourcement – oasis de calme.

POISSONS

Journée de grosses tensions familiales. Il va falloir décongestionner la situation. L'ambiance est absolument polluée. Guerre d'enthousiasme aujourd'hui.