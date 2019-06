À la découverte de Papooz

Le festival Pete The Monkey est de retour pour une 8e édition les 11, 12 et 13 juillet 2019 à Saint-Aubin-sur-Mer. Un festival bon esprit et écolo dont l'ensemble des bénéfices sont reversés à l'association Jacj Cuisi qui souhaite créer la plus grande réserve de singes de Bolivie.

La quasi-totalité de la programmation a été dévoilée et on y retrouve notamment Kiddy Smile, Johan Papaconstantino, Claire Laffut, Folamour ou encore La troupe de Madame Arthur. Et parmi tous ces noms vient celui de Papooz. Ulysse Cottin et Armand Penicaut forment ce duo qui devient un quintette sur scène. Entre groove, pop tropicale, synthpop ou encore folk, Papooz créer un cocktail rafraîchissant qui secoue la scène indé Française. Avant de dévoiler l'album Night Sketchs en mars dernier Papooz avaient déjà sorti un album et un EP sur lesquels on retrouve des chansons qui ont été écoutées des millions de fois comme Ann wants to dance et Ulysse and the sea.

Leur dernier album est paru le 8 mars dernier et a reçu de très bonnes critiques lors de sa sortie. Pour le réaliser ils se sont entourés d'Adrien Durand leader du groupe Bon Voyage Organisateur qui a su apporter les sonorités groovy recherché par Papooz, l'ambiance de Night Sketchs n'étant pas en totale adéquation avec leur premier opus, Green Juice, qui se rapprochait davantage de la bossa-nova. Un album réussi qui leur a valu un passage sur la très prisée chaîne COLORS fin avril.

Vous pouvez prendre vos pass pour Pete The Monkey ici.

Pour vous procurer l'album de Papooz c'est ici.