BAC 2019 : les professeurs en grève de la surveillance

Loi Blanquer, loi fonction publique, réforme du lycée, dégradation des conditions de travail… Les raisons de mécontentement pour les professeurs s'accumulent, à en croire les syndicats qui appellent à la grève lundi 17 juin 2019, premier jour du baccalauréat. SNES-FSU (majoritaire), FO, CGT, SNALC, soutenus par une partie des organisations de lycéens et de parents d'élèves, appellent à débrayer, alors qu'un peu plus de 36 000 Normands des académies de Rouen et Caen vont commencer leurs épreuves, la plupart avec la philosophie.

"C'est une solution extrême, c'est presque inédit.", reconnaît Claire-Marie Feret, co-secrétaire académique du SNES-FSU. Lundi sera le moment de parler de la réforme du BAC. "Le problème principal, c'est la destruction d'un BAC national avec des épreuves terminales au profit d'un bac local, en grande partie en contrôle continu. En fonction du lycée où on aura passé son bac, on n'aura pas la même valeur et pas la même clé d'entrée dans l'enseignement supérieur.", argumente-t-elle.

Des précautions en amont

Avec ce mouvement, les syndicats n'espèrent pas bloquer l'examen mais bien en perturber l'organisation et envoyer un message fort. Du côté du rectorat, on assure que toutes les précautions ont été prises en amont. "Tous les ans, les proviseurs prévoient un nombre important de suppléants pour la surveillance pour pallier aux imprévus", explique Brigitte Lacoste, directrice de cabinet de la rectrice. "On est très confiant pour la bonne tenue de l'examen."

Les syndicats, de leur côté, tablent sur 30 à 60% de grévistes. Des actions symboliques sont aussi prévues, comme au lycée Camille-Saint-Saëns de Rouen. "Le SNES-FSU procédera à une ouverture symbolique de sujets de philosophie et invitera les collègues en grève à composer sur trois questions relatives aux réformes délétères que tente d'imposer le gouvernement.", indique le syndicat dans un communiqué.

