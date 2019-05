À Ouistreham, des balades sonores sous ombrelles connectées

Une balade sonore et poétique, certains vont pouvoir visiter Ouistream sous des ombrelles connectées. C'est en effet ce que propose l'office de tourisme de Caen la mer, au départ du bureau touristique de Ouistreham Riva-Bella.

1h30 de promenade guidée et commentée

Il suffit de se laisser guider à travers les rues et les dunes, et de marcher dans les pas des habitants d'Ouistreham et de Colleville-Montgomery. Ils y partagent leur vision du monde, sensible : derrière les façades des villas Art Nouveau ou Art Déco se nichent des souvenirs, des émotions et des instants vécus ou imaginés pendant l'Occupation ou à la libération. Une parenthèse poétique d'1h30, portée par des témoignages et de la musique. Cette promenade sonore est intitulée La Délicate. Le concept a également été développé à Lion-sur-Mer et Hermanville.

