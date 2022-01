Législatives 2012 : Caroline Amiel, candidat d'EELV dans la 2e circonscription du Calvados

Agée de 49 ans, elle est candidate dans la 2e circonscription pour l'Europe Ecologie Les Verts. Enseignante-chercheuse en biologie, elle a rejoint EELV après les élections européennes de 2009. "Je suis novice en politique, ce en quoi je crois beaucoup. Notre slogan c'est vivre mieux dans un monde plus sain et plus juste qui recrée du lien social", a-t-elle affirmée en studio.

Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La deuxième circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Caen-IV, Caen-V, Caen-VI, Caen-VII, Caen-X, Troarn.