Neuf manifestations en Normandie, ce jeudi 9 mai

9 organisations syndicales appellent à une journée nationale de mobilisation des fonctionnaires, contre le projet de modification de la fonction publique, ce jeudi. 9 manifestations sont prévues dans la région. À 10h30 à Rouen, Caen, Le Havre, Cherbourg, Dieppe et Saint-Lô, à 11h à Alençon et à 14h à Evreux et Argentan