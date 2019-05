Cherbourg : un forum pour favoriser l'emploi des plus de 45 ans

Si les chiffres du chômage sont en baisse dans le Cotentin, les plus de 45 ans actuellement en recherche d'emploi restent souvent en grande difficulté à l'heure de retrouver une activité professionnelle.

Charline Saussey, chargé de missions diversité à la Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin a mis en place un forum inversé. Comme elle l'explique, ce temps fort permet de mettre le candidat en situation d'accueil face à un potentiel employeur et non l'inverse.

Chaque candidat pourra s'approprier une présentation qui lui est propre, en accord avec son activité, son expérience mais aussi sa personnalité.

Ainsi, si certains peuvent préférer un stand classique avec une grille leur permettant de mettre en avant leur passé professionnel sous forme d'image, d'autres préféreront des CVs vidéos ou alors un mange-debout permettant une plus grande proximité… La liberté reste le maître-mot de ce rendez-vous où les organisateurs espèrent attirer une quarantaine d'employeurs.

À titre d'exemple, l'an passé dix personnes avaient proposé un CV vidéo et huit d'entre elles avaient pu obtenir un contrat. Dans un autre domaine, un cuisinier lui avait proposé une dégustation pour montrer son savoir-faire.

Il est encore possible de s'inscrire pour participer à ce forum. Toutes les infos sont à retrouver sur le site mef-contentin.com.

Pratique. Forum inversé pour l'emploi, 17 juin 2019, de 17h30 à 20h30, Mairie de Cherbourg en Cotentin