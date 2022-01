Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mardi 2 avril

Bélier

Doucement sur la route. Vous cherchez les ennuis ! soignez votre vitesse et aiguisez votre attention. Une erreur peut-être une aventure à jamais gravée dans votre corps et dans votre esprit.

Taureau

Vous serez très sensible, plein d'empathie pour votre entourage. Sans être plus tactile que cela, c'est volontiers que vous poserez votre main sur l'épaule d'un ami dans la détresse.

Gémeaux

Vous aimez demeurer aux commandes, résister, régner ; non pas par caprice mais avec conscience qu'en ce moment vous ne pouvez faire confiance à qui que ce soit. Pour déléguer on verra plus tard.

Cancer

Votre réputation n'est plus à faire : vous êtes difficilement saisissable et attrapable. Même si les choses et les événements vous dépassent. Vous trouvez toujours un moyen d'assurer.

Lion

Vous serez remonté aujourd'hui. C'est vrai que la colère n'est jamais une solution. Rien ne va comme vous le désirez. Il y a toujours un grain de sable dans les rouages.

Vierge

Un petit coup de pompe ? Vous vous êtes particulièrement donné ces derniers jours. Il faut laisser reposer la bête avant que les premiers symptômes alarmants ne résonnent.

Balance

Vous pourriez parfois êtres assez féroces dans vos jugements sans être méchant. Ça ne sert à rien de conforter qui que ce soit dans la médiocrité.

Scorpion

On louera votre discrétion. Étanchéité garantie. Vous êtes gratifiée d'une confiance rayonnante. Aussi rare que précieuse.

Sagittaire

Vous avez toujours mille projets en vue. Vous aimez le changement et vous battre pour vous imposer de nouvelles règles et de nouvelles dimensions.

Capricorne

Un peu mélancolique aujourd'hui sans trop savoir pourquoi. Rien de plus grave qu'hier pourtant. Petite baisse de régime sans grande conséquence.

Verseau

Vous serez intrépide et n'hésitez pas à traverser un véritable nid de guêpes afin de faire valoir vos droits. Vous en sortez indemne sans égratignures.

Poissons

Il ne faut pas se fier aux apparences. Grattez un peu, et souvent le vernis est léger. Seul moyen de ne pas être trop déçu par de nouvelles rencontres.