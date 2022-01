Montivilliers. Dix personnes évacuées lors d'un incendie à Montivilliers

Les pompiers de Seine-Maritime ont été appelés vers 0 h 40 pour un incendie dans une habitation de Montivilliers, rue Michel, lundi 1er avril 2019. À leur arrivée sur place, la toiture est totalement embrasée et l'occupant est déjà sorti du logement. Deux lances, dont une sur échelle, sont mises en place pour venir à bout des flammes. Neuf personnes habitant les logements voisins sont évacuées. L'intervention a duré plus de trois heures et 28 pompiers ont été mobilisés. La maison touchée par le sinistre est partiellement détruite et son occupant a dû être relogé par des proches.