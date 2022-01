Criquebeuf-la-Campagne. Incendie d'un bâtiment agricole dans l'Eure

Les pompiers de l'Eure étaient toujours mobilisés sur un incendie près du Neubourg (Eure) vers 7 heures lundi 18 mars 2019. Le feu avait pris la veille, vers 16 h 30, dans un bâtiment agricole de 630 mètres carrés situé au Buc. Il contenait du lin, de la paille et une remorque. Deux cuves d'azote de 25 000 et 30 000 litres se trouvant à proximité ont été exposées à la chaleur. Les pompiers étaient toujours sur place afin notamment de refroidir ces cuves. Ils étaient 29 au plus fort de l'intervention.