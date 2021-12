Les "protéines alternatives" aiguisent l'appétit des investisseurs

Steak végétal ou "cellulaire", foie gras à base de plantes, lait ou caviar d'algues: les "protéines alternatives" aux produits animaux sont de plus en plus performantes et les investisseurs se pressent autour de la table, selon des spécialistes réunis mardi au festival South by Southwest à Austin (Texas).