Découvrez "Turlututu", le nouveau clip de Thomas Dutronc

Après "Demain" et "On ne sait plus s'ennuyer", Thomas Dutronc a choisi la chanson "Turlutu" pour mettre en lumière son deuxième opus.

Après avoir conquis le coeur de près de 150 000 Français, le chanteur continue de faire parler sa créativité, toujours accompagné de sa guitare, il souhaite montrer les différentes façettes d'une société qui va trop vite, tout le temps.



En pleine période électorale, le fils de Françoise Hardy n'hésite pas à nous faire passer un message on ne peut plus explicite : « Y a plus d'issue, on est foutu, turlututu. ».

Bref, le clip parle de lui-même, sachez également que l'artiste est actuellement en tournée dans tout l'hexagone

http://www.youtube.com/watch?v=Q_dbf3fuZR8.