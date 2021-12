Football (Ligue 1). Caen doit urgemment reverdir !

Depuis trois semaines, les Caennais sont sortis de leur léthargie et combattent à nouveau. Comme à Rennes pendant les 35 premières minutes avec un contenu de haut rang. Seulement voilà, seulement un point est tombé dans l'escarcelle normande. Bien trop peu, évidemment.

Gagner des matchs, vite !

En Bretagne, c'est l'expulsion idiote à souhaits de Armougom qui a fait basculer les débats, "elle change le match, c'est un fait" a commenté Fabien Mercadal, regrettant qu'un tel fait de match n'est pas "une première. Il faut grandir. On manque parfois de vice, on se fait sanctionner trop facilement". À dix journées de la fin de la saison, l'urgence est là pour un stade Malherbe Caen désormais avant-dernier et relégable. Face à une formation de Saint-Étienne dans le creux de la vague et surtout très peu à l'aise loin de son Chaudron, les Caennais auront clairement un coup à jouer, ce samedi 16 mars au stade Michel d'Ornano. Avec désormais huit points de retard sur Amiens, Caen n'a plus le choix : "si je regarde ce qu'on a fait de bon pendant les 30 premières minutes à Rennes, je me dis qu'on va se sauver. Si par contre on est aussi stupides que ce qu'on a pu voir ensuite, je dis que ce sera très dur", jette un Rolland Courbis très radical.

