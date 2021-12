caen. La petite agence, une agence connectée et à taille humaine à Caen

C'est dans une agence joliment décorée que l'équipe de La Petite Agence accueille ses clients depuis le vendredi 15 février 2019 à Caen (Calvados). Quentin Jouy, Sébastien Lipiec, Matthias Clément et Arthur Eril, se sont lancé le défi d'ouvrir une agence immobilière à taille humaine et résolument tournée vers les réseaux sociaux. "Nous voulions retrouver le côté humain de l'immobilier, retrouver l'échange avec les clients, prendre le temps de s'asseoir dans un canapé avec eux pour expliquer leur projet.", explique Quentin, agent immobilier depuis neuf ans.

La Petite Agence souhaite moderniser le métier d'agent immobilier et casser les codes en développant la communication sur les réseaux sociaux et en utilisant des nouvelles technologies pour mettre en valeur les biens à vendre (drone). "Nous tenons à être flexibles et à nous adapter à notre clientèle. Nous sommes donc disponibles sept jours sur sept pour les visites !", précise Quentin.

Pratique. 111 rue Caponière, 14 000 Caen. Tel : 02.61.53.60.42. Ouvert de 9h30 à 19h30.