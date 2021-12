festival altérités. Rencontre avec Anne Saouter à Caen

Dans le cadre du festival Altérités, Anne Saouter, anthropologue et chercheuse indépendante se déplace à Caen (Calvados) pour discuter avec les Caennais. Femme de lettres, elle est l'auteure de l'ouvrage " Être rugby ", jeux du masculin et du féminin, publié en 2000. Son intervention portera sur une réflexion sur le Corps individuel, corps collectif et corps au travail.

Festival Altérités

Cette année, il fête sa troisième édition. Le festival Altérités explorera du mercredi 13 au dimanche 17 mars la thématique de l'incidence du danger dans le monde du travail au sein d'univers professionnels comme celui de la prostitution, l'exploitation de mines d'uranium, le rugby professionnel, les abattoirs industriels, les sous-marins, le catch etc.

Pratique. Jeudi 14 mars 2019 à 15h15 à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.