Rouen : un chêne pour symboliser le quartier des musées

Donner une véritable identité au quartier des musées à Rouen (Seine-Maritime). C'est le but de l'opération menée par la Métropole Rouen Normandie autour des Beaux-Arts, Céramique, Art du fer, Antiquités et Histoire naturelle. Une nouvelle esplanade piétonne a été inaugurée vendredi 1er mars 2019.

Un symbole : le chêne rouge

À cette occasion un chêne rouge a été planté au centre de la place. Comme l'a présenté Éric Germain, artisan de cette plantation : "Il s'agit d'un chêne rouge d'Amérique, plus durable et qui pousse très vite. Il a déjà six ans, pèse 400 kg et atteint la hauteur de deux étages". Cet arbre représente l'emblème du quartier : il fait référence à un arbre en ferronnerie "l'Arbre sec" exposé au musée Le Secq des Tournelles, et le symbole apparaît en rappel sur le pavage notamment.

Comme l'a ensuite précisé Frédéric Sanchez, le président de la Métropole : "Cette nouvelle place bordée par des gradins permettra aux passants de faire une halte et pendant la période estivale d'accueillir des animations. Elle sera achevée en juillet avec la plantation d'espaces verts. Une signalétique piétonne sera mise en place pour guider le promeneur et permettre un meilleur partage entre piétons, cyclistes et automobiles".

Participation active des enfants

Cette cérémonie s'est tenue en présence des enfants de deux classes (maternelle et cours préparatoire) de l'école Houdemare. Elle a été l'occasion pour ces derniers de participer puisqu'ils ont été invités à terminer la plantation en venant tasser la terre répandue autour des racines de l'arbre.

Les enfants se sont amusés à tasser la terre autour de l'arbre. - Christian Pedron