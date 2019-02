Hockey : les Dragons de Rouen sont prêts pour les play-offs

De bon augure, avant d'attaquer les play-offs. Dans ce match de la 44e et dernière journée de Synerglace Ligue Magnus sans enjeu, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont su remporter le match sur la glace des Bruleurs de Loups de Grenoble en s'imposant (2-1) le mardi 26 février 2019.

Aleardi, toujours lui

Avec Quentin Papillon dans les buts et sans Michel Miklik et Loïc Lampérier, les Jaunes et Noirs débutent ce match par une ouverture du score signée Alex Aleardi, qui récupère un palet en zone offensive et qui s'en va tromper Horak pour le 1-0 après cinq minutes de jeu. Ce même Alex Aleardi qui portera son nombre de buts à 35 (ce qui fait de lui le recordman de buts inscrits en saison régulière) en cette fin de saison sur une deuxième réalisation sur une déviation d'un lancer de Mathieu Brodeur (2-0) après huit minutes dans le deuxième tiers.

Menés de deux buts, les Grenoblois parviendront à réduire la marque juste avant la moitié du dernier tiers-temps sur un rebond bien transformé par McEachen (2-1).

Les joueurs de Fabrice Lhenry n'auront donc pas failli dans cette ultime rencontre et démarrent maintenant un nouveau challenge avec les quarts de finale de play-offs, qui commencent vendredi 1er mars et samedi 2 mars 2019 sur l'Ile Lacroix face à Chamonix.