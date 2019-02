Plusieurs feux de poubelles à Gravigny près d'Évreux

Tendance Ouest a écrit :

Caen : le Grand débat national entre en gare

Depuis le 14 février, il est possible de participer au Grand débat national dans les gares et bureaux de poste de France. À la gare de Caen (Calvados), des stands proposant aux voyageurs de participer à la concertation nationale sont installés ce mercredi 20 février de 10 heures à 19 heures et le jeudi 21 février de 8 heures à 15h30.

09h36